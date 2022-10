Dialogue avec les esprits de la nature T2 - Leurs habitats, leurs actions...

Vous tenez dans les mains un ouvrage peu commun qui va vous emporter au-delà de vous-même et du temps. Son contenu est aujourd'hui considéré par beaucoup comme un produit de l'imaginaire propre aux histoires que l'on racontait autrefois au coin du feu. Or, pour Steeve di Marco, sensible aux énergies depuis toujours, ce monde est bien réel ! Steeve sillonne depuis de longues années les forêts, les montagnes et les vallées, à la rencontre des esprits de la nature. Dans cet ouvrage, il nous prend par la main et nous montre comment les rencontrer, nous invitant à développer notre conscience par une lecture éclairante et des exercices simples et concrets. Les illustrations saisissantes et les photographies de lieux magiques vous permettront d'approcher ces êtres merveilleux par votre propre ressenti. Steeve s'est effacé au profit de ces êtres qui, par son entremise, vous présentent qui ils sont, comment ils vivent, ce qu'ils aiment et où vous pourrez les rencontrer. Dans ce deuxième volume, Steeve Di Marco nous présente quarante nouveaux élémentaux dont certains n'ont jamais été décrits. Vous progresserez dans votre lien avec ces êtres grâce aux photos, dessins, dialogues et textes constituant ce recueil.