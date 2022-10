Intervalle et parenthèse

Un été à Etretat. Deux orphelins, Lucie 13 ans et le petit Octave, 9 ans, rencontrent un jeune couple, Barbara et Raoul. Très vite, des liens forts se créent eux, au point que le couple décide d'adopter les enfants. Mais le jour où l'adoption s'officialise, la DGSI intervient et embarque de force Lucie dans un établissement secret. Malgré leurs efforts répétés, ses parents adoptifs n'obtiennent pas gain de cause et, à contre coeur, doivent abandonner tout espoir de la revoir un jour. Quinze ans plus tard, Octave, devenu un brillant interne en pédopsychiatrie, est sur le point de se marier. Mais il n'a jamais pu oublier Lucie, dont personne n'a jamais eu de nouvelles. Qu'est devenue la jeune femme ? Est-elle encore en vie ? Octave la pense perdue. Jusqu'au jour où... . Un récit puissant entre émotions et espionnage, petite et grande Histoire.