Aisling Grey Tome 4 : Le mariage d'une gardienne

"Moi, Aisling Grey, accepte de prendre pour époux l'hyper sexy Drake Vireo, la wyvern des dragons verts" . Ca, c'est ce que j'aurais pu dire le jour J si Drake ne m'avait pas abandonnée devant l'autel ! Cette mésaventure m'a refroidie, mais difficile d'être en colère après lui. Surtout que ce crétin arrogant disparaît. Alors je n'hésite pas une seconde : je pars à sa recherche. Normalement, une future mariée ne doit s'inquiéter que de sa belle-famille, ou du glaçage du gâteau. Mais moi... Je dois "juste" gérer des dragons sur le sentier de la guerre, des seigneurs démons furax, la damnation éternelle et un mage qui veut me défier parce qu'il convoite un poste dont je ne veux même pas. L'histoire de ma vie, en somme... Au moins, j'ai Jim, mon chien-démon. Lui ne m'a jamais laissée tomber. Enfin... Découvrez le dernier tome de cet urban fantasy drôle, sexy et addictif.