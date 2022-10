Au-delà du Cambodge

17 avril 1975. Les Khmers rouges envahissent Phnom Penh. C'est le début d'un nouveau régime dictatorial. Des populations entières expulsées et contraintes aux travaux forcés ; malades, vieillards, intellectuels exterminés... Cette date fatidique marque le début de quatre longues années de servitude. Dès lors, la vie de Papa et de sa famille bascule. Commence pour eux un long périple vers le Vietnam, terre promise, puis vers la France, terre d'accueil. De commerçants phnompenhois à vagabonds perdus sur les routes, de fugitifs à réfugiés politiques, Papa et ses neuf frères et soeurs traversent ruine, famine, séparation. Entrez dans la confidence de ce récit de famille livré en héritage de génération en génération, hommage rendu à ces aïeux déracinés. Un témoignage bouleversant.