Coeurs brûlants

Dix-huit années se sont écoulées depuis la guerre sans merci qui a vu s'affronter les peuples du Feu et de la Terre. Dix-huit longues années qui n'ont pas éteint leur haine. Si le peuple de la Terre, aussi appelé les Antimaines, a réussi à se reconstruire et prospérer, les Anges du Feu ont été presque tous décimés. Parmi les survivants, certains ont dû fuir tandis que d'autres ont été réduits en esclavage par l'ennemi. Un seul désir les anime : se venger et se libérer du joug des Antimaines. Isaya est une fille du Feu, impétueuse, idéaliste et prête à prendre les armes pour défendre ses idéaux. Luther, quant à lui, fait partie des Antimaines. Tout les oppose, de lourds secrets les rongent, mais un fil ténu les unit : une envie de révolution, pour fonder un monde meilleur. Réussiront-ils à ramener la paix entre leurs deux peuples sans perdre la vie et à s'aimer malgré leurs différences ? Quand l'amour défie toutes les lois et rime avec révolution.