Cheveux rouges, look gothique, T-shirt tête de mort... Charlotte se moque de l'opinion des autres. Les hommes ? De passage simplement. Et à ses conditions. On lui a tout volé il y a neuf ans, elle ne pourra plus jamais faire confiance à quelqu'un. Jusqu'à lui. Rebelle, charismatique et indépendant, Dom connait les difficultés de la vie. Il les côtoie au quotidien dans le centre pour jeunes dont il s'occupe. Son échappatoire ? Son groupe de rock et la musique. Les faux-semblants ? Pas son truc. Sa liberté est trop précieuse à ses yeux pour qu'il donne son coeur à quelqu'un. Jusqu'à elle. Il remet en question ses certitudes, la place face à ses démons, lui donne envie d'y croire. Elle le bouleverse, le touche, lui donne envie d'espérer. Quand deux univers entrent en collision, deux issues : l'implosion, ou la fusion. Charlotte saura-t-elle sortir de ses ténèbres intérieures pour goûter à l'espoir ? Et à l'amour ? Dom pourra-t-il affronter le passé pour construire l'avenir ? Plongez dans cette romance sombre, où passé et présent se confrontent pour construire l'avenir. Vous n'en sortirez pas indemnes !