Un chat, deux sapins et beaucoup de complications !

Bri, la trentaine, cumule les galères. Elle peine à faire décoller sa carrière de traductrice, son fils a des problèmes à l'école et lui cache des choses, et en plus, son chat Jarvis adoré, ne cesse de découcher sans raison apparente. Le comble ? Un soir, il revient avec un collier autour du cou ! Raul a des raisons de s'inquiéter : il gère un gros dossier compliqué, et surtout, son adolescent de fils va venir vivre avec lui pendant quelques mois. Mais comment renouer avec lui après la distance qui s'est instaurée entre eux depuis son divorce ? Heureusement, il a une botte secrète : le chat Bob, qui est apparu un jour et qu'il a fini par adopter. Il lui a même offert un collier... Et si un banal collier et l'intervention d'un chat facétieux, pouvait tout changer ? Avertissement : ce roman parle de deux âmes seules, d'un félin trop gourmand, de messages noués à un collier, d'un coup d'un soir, voire de plusieurs soirs, d'amour... Et de Noël !