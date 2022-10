London Hayes Tome 1 : Chassée

L'Angleterre telle que vous la connaissez n'existe plus. Le soleil ne se lève plus, et des Maisons vampires se partagent le pays. Gare à ceux qui ne rentrent pas dans le rang ! Chasseuse de prime, je travaille pour une guilde mineure tout en essayant de rester discrète. Quand Callan, un prince vampire, frappe à ma porte pour me proposer un nouveau job, je suis tentée de refuser, mais impossible. On ne refuse rien aux Maisons. Sa soeur a disparu, je dois la retrouver. Et comme un contrat n'arrive jamais seul, je dois aussi mettre la main sur une pierre, ordre de la Reine Vampire. Fingers in the nose, non ? Babe, la hache dont je ne me sépare jamais, serait d'accord avec vous. C'est l'occasion de gagner un bon paquet d'argent. Mais je risque aussi d'entrer dans la lumière, et ça, c'est hors de question. Si les vampires découvrent qui je suis, je suis morte. Si j'échoue, je suis morte. En gros, rien ne va. Surtout que ma grande gueule risque de me jouer des tours, et que Callan est diablement sexy... Avertissement : cet Urban Fantasy qui déchire parle d'une héroïne badass qui ferait mieux de se taire, d'un vampire sexy qui remet tout en question, de Familles à fuir, de magie, et d'une hache. Bienvenue à Londres !