Outcast Season Tome 1 : Invincible

Alors que le monde s'effondre autour d'elle, Cassiel se retrouve à combattre ceux qu'elle appelait autrefois les siens : les Djinn. Avec le Gardien Luis Rocha et la petite Ibby à ses côtés, une enfant aux pouvoirs aussi puissants que dangereux, Cassiel se bat pour sauver l'humanité. L'heure de l'affrontement final a sonné. Cassiel doit empêcher Pearl de déclencher une guerre qui rayera l'humanité de la surface de la terre. Et provoquera la fin du monde. Rien que ça. Et si Cassiel ne survivait pas à cette bataille ? Pas le choix, car pour sauver ceux qu'elle a appris à aimer plus que tout, elle est prête à tout sacrifier... y compris sa vie. La conclusion d'un urban fantasy entre ombre et lumière, noirceur et espoir, où personne n'est ce qu'il semble être et où l'espoir naît là où on l'attend le moins.