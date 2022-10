Pause café

Whitney G revient avec trois novellas pleines d'humour et de mordant. Mya ne supporte plus son connard de patron arrogant. Et les choses ne sont pas près de s'améliorer quand le mail qu'elle destinait à sa meilleure amie, dans lequel elle vide son sac et insulte allègrement son supérieur, atterrit malencontreusement dans la boîte de réception dudit supérieur. Oh, il se pourrait bien qu'elle y ait mentionné certains de ses fantasmes, aussi... Garrett est soulagé de voir arriver une nouvelle recrue prometteuse dans la clinique privée qu'il dirige, pour compenser l'incompétence généralisée de ses collègues. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette nouvelle recrue est aussi la femme qu'il a rencontrée virtuellement et qui lui a posé un lapin avant leur première rencontre. Mais Garrett n'a rien oublié de leurs échanges enflammés et des fantasmes de la jeune femme. Et si Natalie espère qu'il fera comme si de rien n'était, elle se trompe lourdement... Penelope passe la pire journée de sa vie : elle se réveille avec cinq heures de retard après avoir passé la nuit avec le type le plus arrogant du monde, deux de ses meilleurs clients l'ont lâchée pour son principal concurrent, sa colocataire a renversé de la javel sur son tailleur préféré, et son café préféré ferme pour raison sanitaire. Mais rien n'entachera son excitation alors qu'elle est sur le point de signer le plus gros contrat que son entreprise ait remporté. Il lui suffit juste de satisfaire ce client qu'aucun publicitaire n'a jamais réussi à convaincre. Elle ne s'attendait pas à ce que ledit client soit aussi son coup d'un soir de la nuit dernière... #Sexy #Humour #RomanceContemporaine #EnemiesToLovers