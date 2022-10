Super Madrona Tome 3 : Et une apocalypse pour Madrona

Une apocalypse qui se profile. Des fées délirantes. Quelques invasions troublantes de sauterelles et des tempêtes de feu... Juste une journée banale à Manchester pour la Madhatter. Madrona est encore amnésique et pourrait toujours s'avérer être une meurtrière vicieuse, mais cela ne signifie pas qu'elle va cesser de jouer les héroïnes pour l'instant. Cependant, bien qu'elle soit prête à tout pour empêcher Rubus de provoquer la fin du monde, il est aussi possible que ses propres actions mènent au même résultat. Manchester fait l'objet de terrifiants déferlements de magie qui causent toutes sortes d'événements chaotiques. Avec un dragon, quelques loups-garous et de nombreuses fées à ses côtés, il reste une lueur d'espoir. Et un superbe Morgan aux yeux verts. #Action #Romance #Humour #Amnésie #FinDuMonde #Fées #Dragon #Loups-garous #UrbanFantasy