L'année du loup Tome 2 : Sombre héritage

Une déesse a prédit que mon enfant transformerait notre meute. Je n'en croyais pas un mot jusqu'à ce que cela se réalise. Jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Ma femme est une nourricière protectrice, porteuse de changement et annonciatrice d'avenir. Elle régit les émotions, peut lire l'aura des gens et se délecte des pulsions de ses trois partenaires alphas. A mes yeux, c'est une sainte. Ce qui ne fait nullement de mes frères et moi des pécheurs. Nous étions destinés à être ensemble, destinés à être différents. Notre relation n'a rien d'impur, même si sa famille nous considère comme une abomination. Elle est rom de naissance, a grandi dans ce monde. Elle est porteuse d'une culture riche, aussi ancienne que la mienne. Mais son héritage s'accompagne de dons que je n'aurais jamais pu prévoir. Des dons qu'elle partage avec ses frères et soeurs. Deux sont morts, la dernière est introuvable. En temps normal, révéler les secrets de famille est déjà dangereux. Alors, en ajoutant des pouvoirs mystiques par-dessus le marché... Et ces pouvoirs ? Ils peuvent tout changer. Une révolution est en marche. Nous n'y sommes pas prêts, c'est impossible. Et vous ? #ParnormalRomance #AmesSoeurs #ReverseHarem #Loups-garous