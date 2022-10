Approche personnelle

L'inspecteur Mark Knight a un sérieux problème, un qui se présente sous la forme du tout nouveau médecin légiste d'Auckland Med. Un mètre quatre-vingts de délicieuse blondeur, d'intelligence effrayante, d'air sévère et de moue désapprobatrice terriblement sexy - le docteur Edward R Newton. Cet homme ne joue pas dans la même cour que Mark, il en est l'opposé dans presque tous les domaines et il est étonnamment insensible à son flirt. Mark devrait simplement laisser tomber. Mais le séduisant docteur a élu domicile dans son cerveau et perturbe ses plans - en particulier sa détermination à éviter les attachements et tous les drames égocentriques qui les accompagnent. Mark a passé deux ans à regarder ses amis tomber dans le piège de la vie de couple, pour se retrouver soudain à désirer y goûter également. Edward, quant à lui, ne veut pas du charme espiègle de Mark. Mais ce n'est pas comme si Mark pouvait éviter le charmant pathologiste - la mort les réunit régulièrement. Aussi, lorsqu'une série de meurtres menace leurs vies et les oblige à se cacher, les choses ne vont pas tarder à changer.