Paul Légier nous fait partager son attachement à "Nice la Belle" , sa ville natale. Il nous transporte dans les paysages de ses passions : La mer et la montagne. On y retrouve l'amour, l'amitié, la passion des métiers d'arts et les traditions culinaires qui ont bercé son enfance. Dans cette aventure, Michel Clément et ses amis vont-ils réussir ? Au fil des chapitres, l'auteur nous tient en haleine et nous entraîne dans une histoire extraordinaire et passionnante. "Le secret" est le premier tome d'une série romanesque "Pomponnette" . On aura plaisir à retrouver les aventures de nos personnages dans le deuxième tome "La promesse" .