Les ruses de la marchandise

La marchandise a pris le pouvoir dans nos vies. Elle éprouve notre capacité à nous émouvoir, à nous indigner et à nous intégrer dans un corps collectif réagissant aux impulsions de l'extérieur. C'est pourquoi notre rapport aux biens marchands entrelace le désir, le pouvoir, la séduction, la tromperie... mais aussi l'amitié et l'amour. Cet ouvrage s'intéresse aux différents visage de la mètis marchande, forme d'intelligence et de pensée qui implique un ensemble complexe d'attitudes mentales et de comportements combinant le flair, la sagacité, la feinte, et les habiletés diverses. Qu'il s'agisse de la mode, du luxe, de l'addiction à l'achat ou des pouvoirs de l'objet, il passe en revue ces différents sortilèges dont use la marchandise pour se jouer de nous grâce à de multiples machines de féerie.