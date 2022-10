Parasciences n°126

De padre Pio à Wilhelm Reich... ce numéro 126 vous propose rien de moins que le grand écart entre le monde de la spiritualité et celui de ces chercheurs maudits qui, peut-être parce qu'en avance sur leur temps, ont terminé leur vie persécutés par un système qui ne supporte pas les têtes qui dépassent. Padre Pio... retour sur un personnage hors norme qui a subi les persécutions d'une Eglise pas toujours tolérante avant de finir sanctifié. Le tout avec une présentation de sa vie, de ses lieux de vie et l'évocation d'un miracle auquel il a assisté enfant. Wilhelm Reich... savant fou ? Peut-être. Savant maudit, sans aucun doute. Evocation de ce chercheur qui, partant du matérialisme le plus absolu, a redécouvert l'énergie vitale et l'a utilisée pour guérir les maux des hommes et ceux de la Terre avant de mourir en prison non sans avoir vu ses livres brûlés par les nazis puis les Américains. Un record ! L'homme a fait pleuvoir dans le désert et ceux qui lui ont emboîté le pas en ont fait autant dans différentes régions du monde. Intéressant en ces temps de désordre climatique ne trouvez-vous pas ? Nous n'oublierons pas Véronique Geffroy, la dame de Fougeret, qui pose le problème crucial du réenchantement du monde, sans compter la délicieuse Marie Alsina qui nous présente un cas de poltergeist aussi impressionnant qu'emblématique, Daniel Robin qui pose de manière claire le problème des ovnis et Maxime Orsela, un transcommunicateur aux résultats bluffants. Bref, ce numéro 126 de la revue " Parasciences " propose de quoi se nourrir l'esprit. Il vous donnera peut-être envie de plonger dans le spirituel tout en gardant les pieds sur terre et, pourquoi pas, de vous essayer à quelques expériences maudites... mais tellement bonnes pour la planète !