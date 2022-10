Dialogue avec les esprits de la nature - Leurs habitats, leurs actions, leurs enseignements et leurs révélations

Depuis sa plus tendre enfance, Steeve Di Marco se montre sensible aux énergies qui nous entourent. Cela l'a naturellement conduit à entrer en contact avec les êtres invisibles qui peuplent la nature et qui vivent en permanence auprès de nous. Sa sensibilité lui a permis, non seulement de les voir, mais aussi de recevoir leurs messages qui nous invitent à la reconnexion avec l'univers visible et invisible où tout est sensibilité, à faire taire notre mental, à renouer avec notre monde intérieur et à exprimer pleinement nos émotions. Ces êtres veillent sur nous. Ils nous enseignent et nous guident sur le chemin de notre évolution. Cet ouvrage nous les fait découvrir tels qu'ils sont. Il nous permet d'accéder à un monde qui dépasse le simple univers du rêve pour nous faire entrer dans une réalité autre, celle d'un monde où la vie est partout présente.