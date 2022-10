Grammaire et conjugaison CE1. Edition 2022

Un petit cahier ludique et accessible, d'entrainement en étude de la langue sur le thème des paysages de France Dans chaque cahier : - Des fiches d'exercices sur 3 niveaux pour travailler chaque notion à son rythme - Des activités de transposition (variation de temps, de personne, de genre, de nombre ou manipulation de phrases) ancrées dans la vie quotidienne - Des leçons synthétiques à compléter pour fixer ses connaissances (les éléments à retenir et des exemples à personnaliser) - Des jeux (labyrinthe, charades, mots codés...) à la fin de chaque chapitre pour réinvestir les notions en s'amusant - Des pages de révision régulières pour faire le point, reprenant les mêmes typologies d'exercices que pendant l'entrainement pour rassurer l'élève - Un grand jeu final pour rebrasser toutes les notions du cahier + Des mémos en 2e et 3e de couverture : Les natures et fonctions en grammaire / Les régularités de terminaisons en conjugaison Les + : - Un thème par niveau et des activités pour apprendre en s'amusant ! - Une pédagogie adaptée à l'hétérogénéité des classes, avec des exercices de difficulté progressive. - Un format adaptés à l'âge des élèves : 17 x 22 cm pour les CE Le + numérique : - Version vidéoprojetable offerte aux adoptants (enseignants ayant équipés leurs classes de la version papier) avec les corrigés en couleurs et les mémos des cahiers à télécharger et imprimer Les autrices : Alice Brandicourt et Aurélie Moriceau sont professeures des écoles. Elles travaillent dans des classes à cours multiples en cycles 2 et 3. Elles sont respectivement les autrices des blogs MamaitressedeCM1 et Maikresse72.