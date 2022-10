Tueurs nés. Sick Boys #3

Règle n° 5 : Se venger. Moi, Avalon Manning, je croyais avoir tout vu, tout vécu. Avoir traversé le pire. Je me trompais... On m'a trahie. Corina connaît celui qui m'a fait du mal. Elle croit pouvoir se mettre à l'abri en se cachant. Grave erreur. Rien ne peut la protéger de moi et des Sick Boys. Elle n'est qu'un pion dans cette histoire, mais j'obtiendrai ce que je veux. Comme toujours. Cette petite mascarade touche à sa fin. Ils croyaient pouvoir me traîner dans la boue et broyer mon âme. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je n'ai rien à perdre, je n'ai plus d'âme. Me salir les mains ? Pas un problème. Je ne veux qu'une chose : ma vengeance. Les traîtres doivent payer. Et quand j'en aurai fini avec elle, je m'attaquerai à Dean, le roi sur l'échiquier. Règle n° 6 : Ne pas tomber amoureuse du roi. Conclusion explosive de l'histoire de Dean et Avalon, entre ombres et lumière, violence et amour, cruauté et rédemption.