Pour un monde plus humain #8 - Sens au travail, de l'intention à l'action

Difficile d'ignorer que nos entreprises évoluent. Méthodes de travail revisitées, ambitions réinterrogées, turn-over parfois vertigineux, quête de sens aussi répandue qu'abstraite... Trouvons-nous le temps de prendre du recul sur les causes et conséquences de ces transformations ? Les contributeurs de ce dossier nous invitent à réfléchir aux enjeux humains du monde du travail. De la TPE à la start-up en passant par le grand groupe ou l'indépendant, tous les modèles d'entreprises sont ainsi invités à se reposer la question de la place de l'Humain dans leurs murs et dans la finalité de leurs missions.