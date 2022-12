Bec et ongles

Dernières nouvelles inédites Jean-Paul Didierlaurent travaillait sur ce recueil au moment de sa mort soudaine, le 5 décembre 2021. Il nous a laissé ses dernières histoires, complétées ici par plusieurs nouvelles inédites lauréates des nombreux concours qu'il a remportés tout au long de sa carrière d'écrivain. Un enfant albinos seul survivant d'une étrange apocalypse ; un covoitureur amoureux ; un fossoyeur défunt possédant un troisième oeil ; une veuve qui tricote à l'infini ; une antique boîte aux lettres défiant le cours du temps... chacune de ces nouvelles renferme un peu de l'humanité et de la poésie de l'immortel auteur du Liseur du 6h27. "Une oeuvre très courte, trop courte, mais tellement riche et surtout, inoubliable. Une oeuvre signifiante et populaire en seulement quatre romans et une quarantaine de nouvelles". Marion Mazauric, préface