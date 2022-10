Le Grand Livre du Climat

Greta Thunberg a aidé à réveiller les consciences par ses discours. Avec Le Livre du climat, elle propose un ouvrage essentiel pour tous ceux qui veulent agir et lutter face à l'urgence climatique.

« C’est le sujet le plus important au monde, et il doit être porté par un maximum de voix, pour toucher le plus de personnes possible », assure Greta Thunberg.

Plus de cent experts, écrivains, activistes et scientifiques internationaux, dont Naomi Klein, Margaret Atwood et Thomas Piketty, nous permettent de comprendre tous les enjeux de la crise écologique.

Un livre référence, qui donne les clés pour agir ensemble, maintenant.