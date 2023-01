La Sorcière de Limbricht

Une réécriture féministe de la chasse aux sorcières et une ode à la nature inspirée de faits réels Juillet 1674, Limbricht. De la fenêtre étriquée du donjon où elle a été enfermée par le seigneur de Limbricht, Entgen Luijten regarde passer les jours, elle qui n'a toujours connu que la vie au grand air, dictée par le rythme immuable des saisons et de la nature. Parce qu'elle a toujours préféré prier au milieu des vieux chênes qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu'elle est un peu trop libre et sauvage pour son village puritain et reculé de la campagne néerlandaise et, surtout, parce qu'elle a osé mener la révolte contre de nouvelles taxes imposées par le château, elle est accusée de sorcellerie. Déterminé à obtenir des aveux spectaculaires, le duc organise un procès d'exception aux heures les plus sombres de l'Inquisition. Mais Entgen n'a plus rien à perdre, alors pourquoi ne pas résister, comme personne ne l'a jamais fait avant elle ?