Le Printemps suivant Tome 2 : Après la pluie

Margaux sent que son couple vacille. Après sa dernière dispute très orageuse avec Pacco, elle déploie des trésors d'amour et d'attention, mais, tel un ours, il boude et poursuit sa vie dans son coin. Et si Margaux trouve enfin l'idée qui pourrait les réconcilier, les deux amoureux peinent à relever le défi. Margaux décide alors de se recentrer sur elle-même, afin de mieux comprendre les sentiments mélangés qui la divisent. De quoi a-t-elle vraiment besoin et envie ? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer ?