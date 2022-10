Anne-Sophie Pic. Une cheffe dans ma cuisine

Marmiton invite Anne-Sophie Pic, cheffe triplement étoilée, qui nous propose une cuisine de tous les jours alliant tradition et créativité. Ses accords transforment nos plats du quotidien en une émotion exquise à chaque bouchée à travers 60 nouvelles recettes de la communauté Marmiton twistées aux goûts et couleurs de la cheffe. Des asperges vertes à la mimolette à la mousse au chocolat caramel tonka, découvrez une cuisine pleine de saveurs et senteurs uniques, qui éveillera vos sens et vous emportera dans un voyage gustatif inédit. " Au fil de ces pages, je vous invite à découvrir et à oser de nouvelles associations de saveurs, de nouveaux ingrédients et de nouvelles manières de dresser vos plats qui, chacun à leur manière, parviendront à sublimer votre quotidien. " Anne-Sophie Pic