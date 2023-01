Défaire l'amour

" J'ai placé de la dynamite au coeur d'un couple et tout a sauté. " Dans une Istanbul survoltée, en pleine vague de protestation contre le régime, la vie de Clarisse, qui a fui Paris et ses démons, s'embrase au contact d'Onur, un jeune enseignant turc. Et s'il était le grand amour auquel elle n'a jamais cru jusqu'alors ? Celui pour lequel elle acceptera enfin de quitter cette existence chaotique qui est la sienne, depuis la mort de sa mère lorsqu'elle avait six ans ? Mais quand Clarisse est recrutée par un couple de Stambouliotes pour enseigner le français à leur fils, son destin menace de basculer à nouveau... D'où nous vient ce besoin de dynamiter notre bonheur ? Comment résister aux marées incessantes du désir, de la jalousie et de l'ennui qui ébranlent le fragile bastion de nos couples ? Surtout, l'amour justifie-t-il la souffrance que l'on cause ?