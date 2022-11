A croire qu'il est plus important d'intercepter des "go fast" de cannabis que d'arrêter des tueurs... Si la marchandise est perdue, rien ne vous protègera plus, même pas les barreaux d'une prison... Une rumeur assassine s'en prend à l'innocence d'une famille. La violence des trafics mobilise Stups et Crim' au-delà des frontières, dans le secret d'enquêtes mettant à l'honneur des tempéraments policiers percutants, parfois rebelles, toujours passionnés. En France et à l'étranger, Pierre Pouchairet a vécu les procédures, les ambiances et les "milieux" qui inspirent ses romans. Dans ses livres éclate une vérité qui dépasse l'imagination, la vérité d'une vie engagée...