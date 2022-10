Banksy. L'homme derrière le mur

Une plongée au coeur de la vie et de l'oeuvre de Banksy, depuis ses influences et ses premiers travaux jusqu'à son statut d'artiste international. Pour quelqu'un qui fuit tellement les feux de la rampe qu'il tient son nom secret, Banksy est remarquablement célèbre. Bien loin des tags de ses débuts à Bristol, ses oeuvres se vendent des millions aux enchères et même les stars se les arrachent. Chaque nouveau Banksy passionne le monde entier, son documentaire Faites le mur ! a été nommé aux Oscars, et le public est prêt à faire la queue pendant des heures pour découvrir sa dernière exposition. Désormais plus trésor national que rebelle marginal, qui est Banksy, et comment en est-il arrivé là ? Dans ce récit illustré et documenté de la vie et de la carrière de Banksy, le journaliste Will Ellsworth-Jones brosse le tableau de son univers et en dissèque les contradictions. Artiste ou vandale, activiste ou vendu, Banksy est désormais un vrai phénomène culturel.