Magnum Fondation. L'album des 75 ans de l'agence Magnum

L'aventure MAGNUM Photos vous emmène aux quatre coins du monde. L'agence Magnum Photos a été créée en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que le photojournalisme était en plein essor. Ses quatre fondateurs ne sont autres que Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger et David Seymour qui, conscients de la force du médium photographique pour rendre compte des événements mondiaux, ont voulu permettre aux photographes de garder un contrôle total sur les droits de leurs photos. Plongez avec nous dans l'aventure Magnum Photos qui vous emmènera aux quatre coins du monde, et vivez l'expérience à travers l'objectif des plus grands photojournalistes du XXe siècle ! "Magnum est une communauté de pensée, une qualité humaine en partage, une curiosité de ce qui se passe dans le monde, un respect de ce qui s'y passe et le désir de le transcrire visuellement". Henri Cartier-Bresson, cofondateur de l'agence Magnum Photos.