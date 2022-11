Maine, années 1980. Une galerie de personnages hauts en couleur vit dans une baie calme et préservée. M. Jones, magnat du pétrole projetant d'y implanter une raffinerie, est assassiné par un avion télécommandé lors d'une partie de pêche. Qui a tué Jones ? M. Kane, paysan du cru qui voit les nouveaux arrivants d'un mauvais oeil ? Valérie, ancienne fille de joie reconvertie dans le jardinage, mais également un peu sorcière ? Steve Goodrich, acteur hollywoodien pour qui le monde est un plateau de tournage ? Ou encore Joe McLoon, desperado retranché, entouré de motos, d'armes et de maîtresses ? Les suspects ne manquent pas, et chacun a son mobile. Soumis au regard scrutateur et aux pouvoirs psychiques de l'inspecteur Jim Brady, chacun à son tour va révéler les secrets de son inconscient, permettant au lecteur d'assembler les différents morceaux de l'intrigue. L'atmosphère étrange et les méthodes de l'inspecteur Brady, dont les visions font à la fois avancer l'enquête et participent au mystère qui entoure le meurtre, ne sont pas sans évoquer la série Twin Peaks, sortie quelques années plus tard. Fruit d'une collaboration entre Paul Kirchner et l'auteur de polars néerlandais Janwillem Van de Wetering, Meurtre télécommandé est initialement publié aux Etats-Unis en 1986 et reste à ce jour le seul récit long du créateur du Bus et de Dope Rider. Le scénario, écrit sur mesure, lui permet de régaler nos rétines de séquences hallucinatoires et de splash pages spectaculaires.