QUI PERD LA TERRE, PERD SON ÂME. La grande clameur

Bruno Latour, philosophe, sociologue, anthropologue est professeur émérite de Sciences Po Paris . Traduit dans une trentaine de langues, il est certainement l'auteur francophone contemporain le plus lu dans le monde ; ses travaux sur la crise climatique en ont fait une figure mondiale de la question écologique, "Le penseur qui inspire la planète" comme titrait la couverture de "l'Obs" il y a quelques mois . Il nous reçoit chez lui près de l'Odéon, au coeur du Quartier latin. Un entretien tout empreint de sagesse et de cette espérance que diffuse la fréquentation des grandes questions. Une manière de cristalliser près de 50 ans de recherche, d'enseignement, de publication et d'engagement au service des savoirs. Un regard partagé au soir de la vie.