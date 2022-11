Anaïs - Le secret de Veules-les-Roses. Nouvelle édition Collector

L'édition collector de la nouvelle la plus personnelle de Michel Bussi. Voilà treize jours qu'Ariane a posé ses valises dans cette petite maison de la Côte d'Albâtre. Pour elle et sa fille de 3 ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite, de Paris à Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d'un siècle plus tôt, lorsqu'une fameuse actrice de la Comédie-Française vint y cacher un lourd secret. Se sentant observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la raison... Une version collector et inédite de la nouvelle de Michel Bussi parue en 2018 chez Pocket, augmentée de documents anciens, de photos originales et de commentaires de l'auteur sur Veules-les-Roses et son histoire. Cet ouvrage est une manière pour Michel Bussi de mettre en lumière l'un des plus beaux villages de Normandie, dont il donne aussi quelques clés pour le découvrir à sa façon...