Considéré comme le précurseur du roman d'espionnage contemporain, Ipcress, danger immédiat a été porté à l'écran en 1965, avec Michael Caine dans le rôle principal. Un classique publié au coeur de la Guerre Froide. En 2022, ITV diffuse une nouvelle série inspirée de ce roman, avec Joe Cole (Peaky Blinders) dans le rôle d'Harry Palmer. Paru un an avant L'espion qui venait du froid, le roman d'espionnage qui a inventé le genre A Londres, Harry Palmer, obscur agent du contre-espionnage, enquête sur l'enlèvement et le lavage de cerveau d'un célèbre biochimiste britannique... Sa mission se révèle bien plus périlleuse encore qu'il ne l'a imaginée... surtout qu'il doit en découdre avec sa propre bureaucratie et s'affranchir de certaines règles. Son enquête le mènera au Liban, sur un atoll du Pacifique et même semble-t-il, au-delà du rideau de fer. Mais est-on jamais sûr de rien dans ce métier, surtout en pleine Guerre Froide ? Considéré comme le canon du roman d'espionnage contemporain, ce roman a été porté à l'écran en 1965, avec Michael Caine dans le rôle principal. En 2022, la chaîne ITV diffuse The Ipcress File, une série adaptée de ce classique avec Joe Cole (Peaky Blinders) dans le rôle d'Harry Palmer et Tom Hollander (Mission impossible : Rogue Nation).