Addictions, traumatisme, inceste. Parcours d'un centre de soin

Cet ouvrage décrit et théorise un travail collectif entre une équipe de soin ambulatoire en addictologie et sa superviseure, psychiatre psychanalyste. A la recherche de soins efficaces face à ces pratiques destructrices, l'équipe associe les soins corporels, sociaux, familiaux et psychodynamiques... L'observation clinique circonscrit alors des zones de silence, des blancs de sens, fruits de la mémoire traumatique caractéristique du psycho traumatisme avec sa dissociation mentale. Les neurosciences et l'approche psychanalytique donnent à la dissociation mentale traumatique une place significative à l'origine d'addictions et de troubles sociaux et judiciaires. La compréhension des mécanismes de dissociation mentale, de l'emprise psychique, des traumatismes sexuels, abus et incestes, est un progrès notable. Ceci permet un renouveau des pratiques thérapeutiques en addictologie et plus largement en santé mentale, ainsi que des évaluations des situations éducatives, sociales et judiciaires. Cette réflexion est issue et illustrée par de nombreux cas cliniques extraits de la pratique du CSAPA.