Marvel Arcanes - Les Dark Avengers - La Liste du Patriot

Découvrez les Dark Avengers. De loin, on dirait des héros. Mais la réalité est tout autre... Norman Osborn a pris le pouvoir après l'invasion skrull et a secrètement remplacé les Avengers par une sinistre équipe de super-méchants. Pour lui, c'est l'occasion de tourner le dos au Bouffon Vert et de devenir Iron Patriot, le héros dont la Terre a besoin. Hélas, faire porter le costume du super-héros à des fous furieux n'a rien d'une tâche aisée, et l'empire de Norman tremble sur ses fondations. Lorsque des loyalistes du S. H. I. E. L. D. s'introduisent dans la Tour des Avengers et volent la liste indiquant les remplaçants potentiels des criminels à ses ordres, la menace devient intolérable. Norman déchaîne alors les pires psychopathes pour écraser les coupables... Une aventure inédite et explosive, réunissant les plus grands vilains de l'univers Marvel !