Léon Eeckman. La tête froide et le coeur battant

Et s'il était possible de revivre l'histoire du XXe siècle à travers la vie d'un seul homme ? La biographie romancée de Léon Eeckman vous transporte au coeur des tranchées de la Grande Guerre, aux premières heures du courtage en assurances et dans les coulisses du Groupe Nervia. Elle vous invite aux réunions secrètes de la Résistance belge, sous la voûte des Grottes de Han, dans les pavil- lons de l'Expo 58 et au centre des revendications de mai 68. Dé- fenseur de la paix et des droits humains, entrepreneur visionnaire, ami des artistes, fondateur de groupements artistiques, mécène, organisateur hors pair, précieux soutien aux sociétés en péril, Léon Eeckman a participé activement aux événements marquants de son siècle. De nombreuses archives témoignent de sa prolifique activité et ponctuent le récit de sa vie au fil des pages. Un parcours hors norme qui en inspirera plus d'un !