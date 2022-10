Le sons de l’exotisme au cinéma. Bruits, voix, musiques, Edition bilingue français-anglais

Quel bruit fait l'exotisme dans les films ? Comment double-t-on un accent ou traduit-on une spécificité langagière et culturelle ? Comment le cinéma fait-il parler l'Autre ? Comment recycle-t-il et invente-t-il des " clichés sonores " de l'exotisme avec ses bruits, ses sons, ses rythmes ? Et à l'inverse, comment impose-t-il le silence à des corps, des objets, des lieux ? Ce livre collectif est l'occasion d'étudier ces interactions de l'exotisme entre écoutant et écouté. L'exotisme n'est pas qu'un spectacle pour les yeux, il est également un spectacle pour les oreilles. Ouvrage bilingue en français et en anglais.