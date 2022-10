Franco Fortini. Les contradictions de la forme

Cet ouvrage réunit un ensemble d'études sur Franco Fortini (1917-1994), ?gure de médiation entre les cultures italienne et internationale. Fortini a été à la fois l'animateur de nombreuses revues et le protagoniste d'un débat sur la programmation politique et culturelle, en Italie mais aussi en France (il a notamment joué un rôle central dans la revue "Arguments"). La physionomie de cet intellectuel, notamment dans les années cinquante et soixante du vingtième siècle, se dessine dans la confrontation avec ses interlocuteurs contemporains, tant dans ses essais que dans ses poèmes et ses traductions. Cet ouvrage développe donc une analyse de l'oeuvre de Fortini à travers la comparaison dialectique entre écriture poétique et activité politique, permettant de reconstruire à la fois les différentes facettes de l'auteur et le panorama intellectuel de son époque.