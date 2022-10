Pour la meilleure Mamie du monde. Livre à remplir

Pour les grands-parents, il n'y a pas de plus beau cadeau que celui fait maison et rempli d'amour. Dans cet album, les enfants peuvent dire à leur mamie combien ils l'aiment. Seuls ou avec l'aide d'un adulte ou de soeurs et frères aînés, ils peuvent répondre aux questions de façon créative et offrir un livre personnalisé à leur mamie. Grâce à sa mise en page soignée, l'enfant pourra cocher, peindre ou écrire lui-même les réponses et les pages se transforment alors rapidement en messages colorés et affectueux pour la meilleure mamie du monde. Une magnifique déclaration d'amour et un cadeau très personnel pour un anniversaire, Noël, la Fête des Grands-Mères, qui donne aussi aux écrivain(e)s en herbe une grande fierté.