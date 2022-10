Nancy est une cité ducale emblématique de la Lorraine qui n'a rien à envier aux autres grandes villes de France. Son surnom suffit à dire son prestige : capitale des ducs de Lorraine, elle est la ville aux Portes d'or, en référence aux grilles solaires de la place Stanislas. Place qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et a été élue monument préféré des Français en 2021. Grâce aux 111 Lieux à Nancy à ne pas manquer, parcourez la cité et ses proches environs pour dénicher 111 merveilles du patrimoine de cette ville emblématique. Ce livre est une invitation à découvrir les monuments, places ou rues qui valent le détour, les boutiques originales qui méritent une visite et les espaces verts qui sauront vous charmer. Sans oublier la dégustation des multiples et inestimables spécialités sucrées nancéiennes, qui ont toutes une histoire à raconter. Savez-vous où se cache l'arbre aux 40 écus ? Quelle est la particularité de Marie Marvingt, la fiancée du danger ? Ou comment est née la fameuse bergamote ? Suivez la journaliste Isabelle Debuchy au coeur des rues nancéiennes et vous saurez bientôt répondre à toutes ces questions.