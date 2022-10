L'étranger

Lorsque le fermier Bailey a un accident, l'e ? te ? tire de ? ja` a` sa fin. L'homme qu'il vient de frapper est, e ? trangement, tout de cuir ve^tu. L'homme a perdu la me ? moire et le fermier le rame`ne chez lui pour qu'il s'y re ? tablisse. Les semaines passent, mais l'e ? tranger ne sait toujours pas qui il est ni d'ou` il vient. La famille Bailey s'attache a` lui de plus en plus. Un jour, un vol d'oies sauvages passe tre`s haut, vers le sud. L'e ? tranger le suit des yeux jusqu'a` ce qu'il disparaisse. Monsieur Bailey commence a` remarquer des fantaisies me ? te ? orologiques : on dirait que l'automne n'arrivera jamais. Une toute nouvelle manie`re de percevoir le changement des saisons a` travers le regard de Chris Van Allsburg, ce mai^tre conteur, re ? cipiendaire de la Caldecott Medal pour Jumanji en 1982 et pour Bore ? al Express en 1986.