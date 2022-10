Un Rossignol pendant la guerre

Un roman historique sur la résilience, l'intégrité et le grand amour dans un monde en guerre. Shaftesbury, 1936. Le Mansfield House Hotel est un véritable refuge pour Emily, qui y a été recueillie à 16 ans et engagée comme femme de chambre. Elle y a aussi rencontré Tom, son fiancé. Mais quand un client de l'hôtel, également agent artistique, l'entend chanter, il est prêt à tout pour en faire une star de Bristol, quitte à séparer les deux amoureux. Six ans plus tard, en pleine Deuxième guerre mondiale, Emily a trouvé sa place et se fait appeler " Le rossignol de Bristol ". Son amour pour Tom est toujours aussi fort, mais elle n'a pas eu de nouvelles de lui depuis cette fameuse nuit, il y a si longtemps. Dans un monde où la guerre fait rage, il paraît impensable que tous deux se recroisent un jour. Emily et Tom sauront-ils retrouver le chemin qui les mènera l'un à l'autre ? Ou la guerre finira-t-elle par les éloigner ?