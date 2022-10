10 défis urbains pour la France de 2030

Relever le défi d'une transition urbaine sociale, écologique et durable Cet essai aborde les grands enjeux auxquels sont confrontés nos villes et leurs habitants. Face au défi climatique, à la crise du logement et aux multiples injonctions contradictoires imposées aux décideurs publics et privés, il est un appel à passer du sursis au sursaut. Logement, logistique urbaine, gouvernance, ville productive, sobriété foncière, énergie... L'ensemble des thèmes qui font l'actualité de nos villes y sont traités, abordés à travers des exemples concrets, vécus par l'auteur à travers le pays et à l'étranger. Ce voyage au travers de nos défis urbains permettra au lecteur de se forger une conviction sur la base de références académiques actuelles et de cas pratiques actuellement en discussion et en projet. Comprendre et partager ce que pourraient être les solutions qui permettront à nos villes de réussir leur transitions en abordant de front l'ensemble des problématiques, et en rendant accessible ce qui pour beaucoup demeure indéchiffrable, du ZAN à la ZFE en passant par les attendus d'un PLU-i, est au coeur de l'ambition de l'ouvrage. L'auteur évoque ses rencontres avec les grands noms de l'actualité urbaine, les décideurs publics et privés, et livre ses analyses et des propositions ambitieuses et réalistes. Nos villes sont l'affaire de tous. Comprendre est un premier pas pour pouvoir décider. Plus que jamais nous devons reprendre en main la destinée de nos villes.