La France à moto - 50 itinéraires de rêve, un livre illustré de photos magnifiques, source d'inspiration et boîte à outils pour imaginer votre prochain road trip sur les plus belles routes de France. La France à moto - 50 itinéraires de rêve se présente comme une splendide source d'inspiration pour imaginer votre prochain road trip à moto aux quatre coins de la France. Abondamment illustré, cet ouvrage vous invite à parcourir de véritables routes de rêve pour les motocyclistes, telles que les légendaires Trois Corniches de la Côte d'Azur, route Napoléon et route des Grandes Alpes, ainsi que les spectaculaires cols de Turini et de la Bonette. Il propose aussi des circuits inoubliables au coeur des grands espaces du plateau de l'Aubrac et des décors vallonnés des régions viticoles du Beaujolais, du Bordelais, de l'Alsace et de la Champagne. Il convie les passionnés de moto à relever le défi des routes montagneuses du Massif central et de ceux des Vosges, du Jura, des Maures et de l'Estérel, et à explorer la panoramique Route des Crêtes des environs de Marseille et les vertigineuses côtes de Bretagne. Il vous mène sur les superbes routes rurales du Quercy et du Périgord, vers certains des plus beaux villages de France, où le temps semble s'être figé depuis le Moyen Age. Il présente aussi d'agréables balades dans les splendides paysages de la Corse, au Pays basque, en Camargue, en Gascogne et en Provence, de même que la découverte de grandes abbayes, des lieux de mémoire du Débarquement et de la Côte d'Albâtre en Normandie, une traversée des Pyrénées et des expéditions à la rencontre des volcans d'Auvergne et des gorges grandioses des Alpes-Maritimes, du Verdon et du Tarn. La France à moto - 50 itinéraires de rêve décrit chacun des itinéraires au jour le jour, les particularités de chaque route empruntée, les villes et villages à explorer et les paysages à admirer. Chaque parcours présente également les coups de coeur de nos auteurs et leurs meilleurs conseils et recommandations pour réussir vos excursions. Offrez ou offrez-vous la France à moto avec ce livre exceptionnel !