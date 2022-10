Iles de rêve - 50 itinéraires autour du monde, un livre magnifiquement illustré, une splendide source d'inspiration pour imaginer et préparer vos explorations d'îles ou d'archipels d'exception. Iles de rêve - 50 itinéraires autour du monde vous fera voyager dès la première page ! Ce magnifique album constitue une splendide source d'inspiration pour imaginer vos futurs voyages dans des îles ou archipels d'exception. Cet ouvrage abondamment illustré vous invite à vivre des moments de pur bonheur : visites de villes historiques et de sites archéologiques entrecoupées de bains de soleil dans les îles dalmates de la Croatie, en Sicile, à Djerba, à Malte et à Rhodes ; explorations des îles volcaniques des Açores et des archipels de Mascareignes, de Madère et des Canaries ; découvertes des plages et sites naturels de la Polynésie française, des Bermudes, des Bahamas et des Antilles françaises ; séjours dans les îles de la baie de Naples et dans l'archipel des Cyclades ; plongée et autres sports nautiques aux Seychelles et dans les cayes du Belize et les Keys de la Floride ; périples dans les paysages maritimes spectaculaires de l'île du Cap-Breton et les Iles de la Madeleine ; voyages sur les traces d'Ulysse dans les îles Ioniennes ; écotourisme en Nouvelle-Zélande et en Islande ; observation de la faune aux îles Galápagos et dans l'île de Chiloé ; excursions de randonnée en Corse et en Crète, de surf dans les îles de Vancouver et d'Hawaii, et de kayak en mer de Norvège, autour des îles Lofoten et Vesteralen et celles de Baja California ; expéditions dans la mystérieuse île de Pâques, les îles aux charmes singuliers de la Bretagne et les îles du fleuve Saint-Laurent. Iles de rêve - 50 itinéraires autour du monde décrit chaque itinéraire au jour le jour, les stations balnéaires, villes et villages à explorer, les activités de plein air à pratiquer et les paysages à admirer. Des capsules mettent aussi en lumière les expériences inoubliables à vivre. Avec ce beau livre, c'est toute la beauté de lieux idylliques que vous donnerez en cadeau ou vous offrirez à vous-même !