L'Europe hors des sentiers battus - 50 itinéraires de rêve, une splendide source d'inspiration pour imaginer et préparer vos expéditions dans des régions et villes méconnues de l'Europe. L'Europe hors des sentiers battus - 50 itinéraires de rêve vous fera voyager dès la première page ! Ce magnifique album constitue une splendide source d'inspiration pour imaginer et préparer vos futures expéditions dans des régions méconnues de l'Europe. Abondamment illustré de photographies spectaculaires, cet ouvrage propose de remarquables solutions de rechange aux grands pôles touristiques où vous pourrez vivre des expériences tout aussi enrichissantes : circuits dans des régions que fréquentent davantage les gens du pays que les touristes internationaux, comme l'arrière-pays provençal, la Basilicate et la Calabre en Italie, l'Alentejo au Portugal, le Pays basque espagnol, les Petites Cyclades en Grèce, la Suisse italienne, la Fränkisches Schweiz en Allemagne et l'île de Gotland en Suède ; explorations de Valence, Rotterdam, Turin, Gênes et Gdansk, des villes relativement peu visitées bien qu'elles ont beaucoup à offrir ; découvertes des " perles " irrésistibles de l'Ile-de-France, de la Bourgogne et du Beaujolais en France, de la Galice en Espagne, de la Maremma, l'autre Toscane, de Palma aux Canaries et de la Wallonie en Belgique ; visites de lieux étonnants où les foules ne se bousculent pas, comme Thessalonique et la Chalcidique en Grèce, la Moravie tchèque et le nord du Pays de Galles ; expédition au coeur de portions plus sauvages de l'Europe, dont l'est de la Finlande, les îles Féroé du Danemark et le nord de la Norvège ; escapades au Luxembourg, aux pays baltes et à des destinations émergentes comme le Monténégro, l'Arménie et la Géorgie. L'Europe hors des sentiers battus - 50 itinéraires de rêve décrit chaque itinéraire au jour le jour, les villes et villages à explorer et les paysages à admirer. Chaque parcours présente des capsules mettant en lumière les expériences inoubliables à vivre. Avec ce beau livre, c'est la richesse d'une autre Europe que vous donnerez en cadeau, ou vous offrirez à vous-même !