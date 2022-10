Les ruses des récifs

Aujourd'hui, chacun sait que les récifs coralliens et leurs habitants se trouvent fragilisés par des dangers multiples et alarmants, et que leur protection est devenue urgence absolue. Alors n'est-ce pas, plus que jamais, dans l'observation, la connaissance et l'émotion que leurs richesses trouveront leur ultime survie ? Dans cet ouvrage illustré, quelque 70 espèces vivant dans les récifs coralliens ont été retenues pour leurs caractères exceptionnels. Vous découvrirez la vie de ces Rusés des récifs au fil de six chapitres, répartis en fonction de leurs adaptations spécifiques - associations, imitations, duperies, etc. - destinées à se défendre, se reproduire et manger, en évitant de se faire manger à son tour !