Vieillir au XXIe siècle. Regards sur la vieillesse dans la littérature germanophone contemporaine. Allemagne d'aujourd'hui, n° 241/juillet-septembre 2022

Depuis quelques décennies, la vieillesse, avec ses bonheurs et ses malheurs, est devenue un thème incontournable et le senior un personnage obligé de la littérature. Cela tient indéniablement au vieillissement des sociétés occidentales, un vieillissement particulièrement prononcé dans les pays de langue allemande. En 2030, on dénombrera en Allemagne 6, 4 millions d'habitants âgés de 80 ans et plus, soit dix fois plus qu'en 1950. En Autriche et en Suisse, les démographes tirent aussi la sonnette d'alarme.