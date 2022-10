Rémanences de l'esclavage dans les arts, les littératures et les musées

Cet ouvrage collectif traite des représentations du traumatisme, des mémoires et des imaginaires de l'esclavage dans des oeuvres littéraires et artistiques ainsi que des institutions muséales. Il aborde les discours et les images produits sur la traite esclavagiste à différentes périodes, du XVIe siècles au XXIe siècle, et sur les trois continents concernés (Afrique, Europe, Amérique). Des peintures de Jacob Lawrence aux romans d'Ayi Kwei Armah, des films sur le passage du milieu aux bandes dessinées, des romans historiques de Kangni Alem au témoignage de Lewis Cudjo, au les oeuvres étudiées soulignent la nécessité de revisiter les traces matérielles et immatérielles de l'esclavage. Les artistes s'efforcent ainsi de renouveler l'imaginaire dans les représentations de l'esclavage pour redonner son humanité à l'être marchandisé, démarche que les musées tentent de prolonger à travers de nouvelles mises en scènes muséales.