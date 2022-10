Nouvelle revue de psychosociologie N° 34 : Le coaching symptome ou remède

Ce numéro de la NRP s'intéresse à ce que recouvre le coaching aujourd'hui. Qui en est demandeur ? Qu'attend-on de cette pratique ? Mais aussi qui sont ces coachs qui conçoivent et offrent des débouchés aux multiples demandes qui émergent non seulement au travail, mais également dans le champ éducatif, du bien-être, du sport et de la santé, de la spiritualité, de la conjugalité comme dans d'autres aspects de la vie personnelle ou des loisirs ? Face à l'extension "tous azimuts" du domaine du coaching, les auteurs interrogent ses développements ou mutations, par exemple depuis la pandémie de Covid-19. Fait-il symptôme (si oui, de quoi) ou constitue-t-il un remède (si oui, à quoi) ? Peut-on aller jusqu'à le considérer comme un pharmakon, à savoir un mal inclus dans le remède lui-même ? Telles sont les grandes questions que ce dossier invite à approfondir